صيدلي يكشف سر بصق مواطن على فاترينة

15 يونيو 2020 - 09:52 ص

روي الدكتور محمد العياري، صاحب إحدى الصيدليات بالغربية، تفاصيل واقعة دخول شخص مجهول الصيدلية ليبصق على زجاج الفاترينة داخل الصيدلية.







وقال "العياري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين: "الصيدلي فوجئ بدخول هذا الشخص، وأعتقد أنه "زبون"، ولكنه أخذ يقوم بأفعال غريبة مثل "البصق على الزجاجة" بشكل غريب".







وتابع: "وجدنا أنه من الأمانة أن نخبر المحيطين بنا، فنحن لا نعرف هذا الشخص مصاب بكورونا أم لا، ويمكن أن يتسبب في أذى لأحد، معقبا: "واضح أنه متسول أو عنده خلل نفسي".











وأكد أنهم قاموا بتطهير وتعقيم الصيدلية بعد هذه الواقعة أكثر من مرة، منوها بأنهم قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن الشخص وجار البحث عنه.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

