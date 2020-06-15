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مفاجأة يكشف الطب الشرعي عن وفاة "بروكس" الضحية الجديدة للشرطة الأمريكية

عرب وعالم

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية
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متابعات- أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

اتلانتا

الطبيب الشرعي

جوروج فلويد

أعلن مكتب الطب الشرعي بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية أن سبب وفاة الشاب الذي قتلته الشرطة في مدينة أتلانتا يوم الجمعة هو خسارته كمية من الدم وجروح بالأعضاء بسبب تلقيه عيارين ناريين.

وكانت المواجهة حدثت بين الشاب الأمريكي من أصول أفريقية، ريتشارد بروكس، والشرطة، بعد أن اتصل موظف مطعم في أتلانتا بالسلطات وأبلغها بوجود شخص غلب عليه النوم داخل سيارته وهي متوقفة في طابور الطلبات من المطعم.
 وكانت المواجهة ودية في البداية حسب كاميرات المراقبة وقبل الشاب للخضوع لاختبار الكشف عن المخدرات والخمور وتحدث عن ميلاد طفلته إلا أن الكاميرات أظهرت بعد ذلك مقاومة الشاب للضابط وضابط آخر كان بالموقع قبل أن يتمكن من الفرار .

وتظهر الكاميرات أن الشاب كان يحمل مسدسا صاعقا انتزعه من أحد الضابطين وكان يوجهه لهم إلا أن أحد الضابطين أطلق عليه النار ليسقط قتيلا في الأرض.

ولم تكن تلك الحادثة الأولي التي شهدتها الولايات المتحدة للعنف في التعامل بين الشرطة والمواطنين من أصل أفريقي، فمنذ حوالي الأسبوعين قتل أمريكي من أصل أفريقي يدعى "جورج فلويد" ، بعد أن استوقفته الشرطة وضغط ضابط علي رقبته بركبته مما أفقده الوعي و مات علي إثرها.


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