في 127 دولة.. شركة مصرية تحصل على رخصة تصنيع لعلاج كورونا

15 يونيو 2020 - 09:48 ص

توصلت شركة إيفا فارما المصرية للصناعات الدوائية، أمس الأحد، إلى اتفاق مع شركة جيلياد ساينسز الأمريكية لتصنيع عقارها المضاد للفيروسات، ريمديسيفير، وتوزيعه في 127 دولة.

وبحسب ما ذكره موقع بي بي سي فإنه بموجب الاتفاق ستتاح للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأمريكية من أجل إنتاج عقار ريمديسيفير في أسرع وقت ممكن.

وكانت دراسة قد نشرت في مجلة نيتشر الطبية، الأسبوع الماضي، تشير إلى أن ريمديسيفير منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بفيروس كورونا.

وكانت السلطات في كل من الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وبعض دول أوروبا قد أجازت استخدام ريمديسيفير، بصفة استثنائية، في علاج الحالات الحرجة من مرضى كوفيد-19 ، الذي يسببه فيروس كورونا.

وبحسب باحثين مشاركين في الدراسة فإن قردة المكاك التي تلقت الدواء لم تظهر عليها أي أعراض لإصابتها بمرض تنفسي وقل لديها مقدار ما يلحقه الفيروس بالرئتين من ضرر.

كما أوضحت النتائج الأولية لتجارب العقار على البشر إلى أنه عزز من سرعة تعافي المصابين بالفيروس.