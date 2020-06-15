أصرت على علاج والدها فماتت.. رواية مبكية لوالدة الطبيبة المتوفاة

15 يونيو 2020 - 09:40 ص

روت كريمة صابر والدة الطبيبة المتوفاة هبة نبيل بفيروس كورونا، تفاصيل وفاة ابنتها وزوجها، قائلة: "الطبيبة الراحلة كانت تصر على علاج والدها بنفسها وكانت تختلط به بشكل كبير بعد إصابته بالفيروس".







وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العدوى انتقلت إلى ابنتها من خلال والدها، موضحة أن زوجها كان يعاني من مرض السكري ولم يتحمل ومات، معقبة: "حالة هبة تدهورت عقب رحيل والدها حتى فارقت الحياة واحتسبها شهيدة عند الله ".







وأشارت إلى أن ابنتها كانت تحظى بحب وتقدير الجميع، وكانت دكتورة مثالية في علمها ودينها واحترام الآخرين، مستكملة: "إسكندرية كلها صلت عليها صلاة الغائب".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

