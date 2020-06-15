"المعلمين" عن اعتذار مدرسي الثانوية العامة: عندهم ظروف

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المعلمين

دي إم سي

الثانوية العامة

كورونا

عقب محمد عبد الله، أمين عام نقابة المعلمين، على مشهد تزاحم المعلمين لتقديم اعتذارهم عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، قائلاً: "الوزارة سمحت للمعلمين بالتقدم بالاعتذار من المشاركة في الامتحانات، خاصة المعلمين الذين يعملون بنصف راتبهم، أو المعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من لديه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو وفاة الزوج أو الزوجة، معقبا:"اللي عندهم ظروف خاصة". 

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المعلمين المحرومين من المشاركة في الامتحانات هم المحالون إلى المحاكمات أو من صدر ضدهم حكم جنائي، مشيرًا إلى أن الزحام على لجان الاعتذارات، ناتج من أن اليوم هو أول يوم لفتح باب قبول الاعتذارات.

وتابع:"أي معلم سيعاني من ارتفاع درجة الحرارة في لجنة امتحانات الثانوية العامة سيمنع من دخول اللجنة، ومكافئته سيحصل عليها بالكامل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

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