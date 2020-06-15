حفيدة رجاء الجداوي توجه رسالة مبكية لها بعد إيجابية مسحتها الثالثة

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وجهت رضوى هندي - حفيدة الفنانة رجاء الجداوي - رسالة إلى جدتها بعد إيجابية مسحة كورونا الثالثة.

وقالت في تدوينة عبر فيس بوك : عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين و قابلنا ملكة الاردن (الملكة رانيا) صدفه و انا كنت صغيرة و مش مستوعبة الموقف ، وقفت قدامك و قالتلك “I’m one of your biggest fans “و بعدين نزلت على ركبتها ليا و قالتلي “you should be very proud of your grandmother “

وأضافت: مش سهل ان الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل اني ماكونش فاخورة بيكي و انك تكوني قدوتي قومي و اجمدي و ارجعي لان لسة في كتيييييييييييير نفسي اتعلمه منك عمري ما هكون زيك عشان انا قلتها قبل كدة و بقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين

وتابعت: يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء و اعمل لنا إللي فيه الخير انت عليم بكل شيء.

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