حفيدة رجاء الجداوي توجه رسالة مبكية لها بعد إيجابية مسحتها الثالثة

15 يونيو 2020 - 08:57 ص

وجهت رضوى هندي - حفيدة الفنانة رجاء الجداوي - رسالة إلى جدتها بعد إيجابية مسحة كورونا الثالثة.



وقالت في تدوينة عبر فيس بوك : عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين و قابلنا ملكة الاردن (الملكة رانيا) صدفه و انا كنت صغيرة و مش مستوعبة الموقف ، وقفت قدامك و قالتلك “I’m one of your biggest fans “و بعدين نزلت على ركبتها ليا و قالتلي “you should be very proud of your grandmother “



وأضافت: مش سهل ان الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل اني ماكونش فاخورة بيكي و انك تكوني قدوتي قومي و اجمدي و ارجعي لان لسة في كتيييييييييييير نفسي اتعلمه منك عمري ما هكون زيك عشان انا قلتها قبل كدة و بقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين