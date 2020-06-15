خالد أبو بكر :"دي خيانة و أنا مش هسكت"

15 يونيو 2020 - 08:56 ص

استنكر خالد أبو بكر، تجاهل المسئولين لشكاوى المواطنين من عدم وجود أماكن لعزل مصابي كورونا ،مطالبا المستشفيات ببيان رسمي للكشف عن عدد الأسرّة الموجودة في المستشفيات في مصر الآن، وتحديد العدد المشغول منها والمتاح.







وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون": "كل يوم بنتخض من أرقام إصابات كورونا، والناس كل يوم بتكلمني عاوزة أماكن في المستشفيات مش لاقية، اكبسونا وقولوا أنتم خطأ، صرخات ونداءات الناس مش لاقية أماكن في المستشفيات".







وأضاف: "كثير من الإعلاميين والشخصيات العامة يتلقون مكالمات تليفونية يوميًا تتضمن شكاوى من عدم وجود أماكن بالمستشفيات، ناس كتير لسه بيكلموني وبيقولوا ليا مش لاقيين أماكن في المستشفيات،معقبا:"السكوت عن هذا الأمر خيانة حقيقة".







وتابع: "لن نسكت على شكاوى واستغاثات الناس، ومش هقف اتفرج عليها، وأتمنى أن أسمع من الحكومة في أسرع وقت فيما يتعلق بتوافر أماكن بالمستشفيات عن المرضي حاملي فيروس كورونا".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

