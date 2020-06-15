أديب: "إحنا لسه تاتا تاتا خطي العتبة"

15 يونيو 2020 - 08:44 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك توقعات بأنه سيتم التوصل لعلاج بحلول شهر سبتمبر، معقبا: "إحنا على مرمى البصر، يا دواء يا لقاح إحنا بين الاتنين".







وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "مفيش مخلوق على وجه الأرض أجمد من كورونا، فبلاش نستهون أو نستسهل".







وطالب الإعلامي بضرورة أن يلتزم المواطنون أكثر بالإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، معقبا: "إحنا لسه تاتا تاتا خطي العتبة، استحملوا، وهننجوا كلنا".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

