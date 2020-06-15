أحمد موسى لمنتقديه في تونس: " حرروا بلدكم الأول"

15 يونيو 2020 - 08:31 ص

رد الإعلامي أحمد موسى، علي مهاجميه بسبب انتقاده للإخواني راشد الغنوشي قائلًا :"هذه الحملات مصدرها الإخوان، ومش بتهز شعرة ليا، ومازلت بقول حرروا بلدكم من الإخوان الأول وبعدين انتقدوني".







ووجه "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، رسالة لمدافعين عن حزب النهضة في تونس قائلا: " لماذا تدعم الإرهاب، الغنوشي بالنسبة لنا مثل محمد بديع ومحمد مرسي،معقبا :" زعلانين عشان بقول كده،لا هفضل أقول كده لآخر نفس لأن بحب تونس".







وتابع: "أنا ضد الإرهابيين في أي مكان، أنت فاكر لما تعمل عليا حملة هخاف، هنتعامل مع الإخوان على أساس أنهم أعضاء تنظيم". وواصل: "أنا موقفي ثابت ولن يتغير، أنا ضد أي إخواني في أي مكان، لا أتراجع ولن أتراجع".

