  • الإثنين 15 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:51 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عملية جراحية عاجلة لملك المغرب

عملية جراحية عاجلة لملك المغرب

إعلامية سعودية: سحبنا البساط من الكويت.. ومستشار بن زايد يرد

إعلامية سعودية: سحبنا البساط من الكويت.. ومستشار بن زايد يرد

لإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر :"دي خيانة و أنا مش هسكت"

شركة مصرية تحصل على رخصة تصنيع لعلاج كورونا

في 127 دولة.. شركة مصرية تحصل على رخصة تصنيع لعلاج كورونا

أمير سعودي: قطع مسروقة من الحجر الأسود على ضريحه

أمير سعودي: قطع مسروقة من الحجر الأسود على ضريحه

أحمد موسي

أحمد موسى لمنتقديه في تونس: " حرروا بلدكم الأول"

بعد محاولة تحطيم تمثاله.. حفيدة تشرشل تعترف بهذا الأمر

بعد محاولة تحطيم تمثاله.. حفيدة تشرشل تعترف بهذا الأمر

الدكتور محمود أبو زيد

هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة

ابتزّها بفضح صورها.. لن تتخيل ما فعلته فتاة سعودية

ابتزّها بفضح صورها.. لن تتخيل ما فعلته فتاة سعودية

خالد العناني وزير الاثار

وزير السياحة منفعلا :"مفيش هزار"

أحمد موسى لمنتقديه في تونس: " حرروا بلدكم الأول"

الحياة السياسية

أحمد موسي
أحمد موسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ماذا قال أحمد موسى عن حفل زفاف شقيقة محمد رمضان‎؟

#

أحمد موسى يزف بشرى سارة لمصابي كورونا في مصر

#

أحمد موسى لـ"الإخوان": هتروحوا في 60 داهية

#

أحمد موسى: هذا هو سبب زيادة الإصابات بكورونا

الإخوان

تونس

صدى البلد

أحمد موسى

رد الإعلامي أحمد موسى، علي مهاجميه بسبب انتقاده للإخواني راشد الغنوشي قائلًا :"هذه الحملات مصدرها الإخوان، ومش بتهز شعرة ليا، ومازلت بقول حرروا بلدكم من الإخوان الأول وبعدين انتقدوني". 

ووجه "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، رسالة لمدافعين عن حزب النهضة في تونس قائلا: " لماذا تدعم الإرهاب، الغنوشي بالنسبة لنا مثل محمد بديع ومحمد مرسي،معقبا :" زعلانين عشان بقول كده،لا هفضل أقول كده لآخر نفس لأن بحب تونس".

وتابع: "أنا ضد الإرهابيين في أي مكان، أنت فاكر لما تعمل عليا حملة هخاف، هنتعامل مع الإخوان على أساس أنهم أعضاء تنظيم". وواصل: "أنا موقفي ثابت ولن يتغير، أنا ضد أي إخواني في أي مكان، لا أتراجع ولن أتراجع".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة يكشف الطب الشرعي عن وفاة "بروكس" الضحية الجديدة للشرطة الأمريكية
» مليون صلاة على النبي مهر زواج طبيبة أردنية
» فنان شهير يعلن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا": الوضع أسوأ
» فنانة شهيرة تعلن إصابة زوجها بـ كورونا: ادعولي عشان كنت مخالطة له
» نجل شوبير يظهر في مكان غير متوقع بعد أزمة تسريب عقده
» فنانة شهيرة تحرج شقيقتها الفنانة: دمك لزج .. وهكذا ردت عليها
» أغرب رسالة كتبتها سارة حجازي بخط يدها قبل انتحارها
» إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مقتل أمها و ذبحها عمدا
» "الأعلى للأعلام": أنهينا الأزمة الدائرة بين الأهلي والزمالك
» إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن جاسوس "سليماني"
» "الجندي": الابتلاء بالثراء أشد من الابتلاء بالفقر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية