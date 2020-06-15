سيد علي منتقدا الإبراشي: أنا مش تبع حد ومحدش بيسندني

15 يونيو 2020 - 08:18 ص

انتقد الإعلامي سيد علي، زميله الإعلامي وائل الإبراشي، بسبب هجوم الأخير على وزير الإعلام أسامة هيكل، قائلا: "ده مش وقته خالص، وهذا ليس دفاعا عن هيكل ولكن إحنا بنقدم صحافة تليفزيونية مستقلة، وأنا مش تبع حد ومحدش بيسندني، أنا عارف زملائي هيزعلوا مني".







وأضاف"علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك حملة ضد وزير الإعلام غير مبررة؛ وهو ليس طرفا بالموضوع، موضًحا أن المسئول عن الصحافة هي الهيئة الوطنية للصحافة وذلك فيما يخص سقطة غلاف مجلة "رزواليوسف".





وتابع: "هناك تغيرات مهنية كبيرة للغاية في الهيئات بين رؤساء مجالس التحرير ، هناك معارك شرسة على التعيينات في الكواليس، معقبًا: "المعارك على المناصب بيكون الضرب في كل حتة فوق وتحت الحزام والوش، المرة ديه جات في وزير الإعلام رغم أنه ليس له علاقة".

