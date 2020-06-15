» فنانة شهيرة تعلن إصابة زوجها بـ كورونا: ادعولي عشان كنت مخالطة له

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داليا البحيري

كورونا

أعلنت الفنانة داليا البحيري إصابة زوجها حسن سامي بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "داليا" في تدوينة: أنا هبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن إحنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقاعدنا في البيت وعقمنا وطهرنا وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسح، وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى". وأضافت: "حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا ?ايروس، وربنا يشفييه ويعافيه يا  رب، إحنا كلنا عاملنا مسحات، أنا والأولاد واللي بيساعدونا في البيت عشان نطمن لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة بكرا بالليل، وربنا يجيب العواقب سليمة يا رب".

وأضافت: أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أي حد لازم يعمل كده لازم يقول وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا ويطمنوا على نفسهم، لأن دي أمانة، والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها، بشكر كل اللي اتكلم يطمن على حسن وعلينا، وآسفة إن إحنا مش لاحقين نرد عشان متكركبين وبنشوف هنعمل إيه".

واختتمت: "دعواتكم لحسن بالشفاء العاجل ودعواتكم لينا إننا نكون بخير، ألف شكر، وربنا يسلمكم جميعا ويحفظكم من كل شر".

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