» نجل شوبير يظهر في مكان غير متوقع بعد أزمة تسريب عقده

أحمد عادل شعبان
ظهر مصطفى شوبير - لاعب الأهلي - في زيارة غير متوقعة إلى منزل الشهيد أحمد منسي وذلك بعد أيام من اللغط الذي أثير حول عقده مع الأحمر.
ونشر "شوبير" الصغير صوره مع أبناء "منسي" ، وعلق قائلا: منسي لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد احمد منسي بجد و نعم التربيه و يوم من احلي ايام حياتي معاهم النهارده
وأضاف: #منسي_الاسطورة حمزه و علي و عليا احمد المنسي.
منسي لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد احمد منسي بجد و نعم التربيه و يوم من احلي ايام حياتي معاهم النهارده♥?♥? #منسي_الاسطورة حمزه و علي و عليا احمد المنسي pic.twitter.com/MVg34xDZEf— Mostafa Shobeir ?? مصطفى شوبير (@oufashobeir) June 14, 2020
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