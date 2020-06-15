» أغرب رسالة كتبتها سارة حجازي بخط يدها قبل انتحارها

أحمد عادل شعبان
تصدر اسم "سارة حجازي" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بعد انتحارها.
وتركت سارة رسالة بخط يدها قالت فيها: حاولت النجاة وفشلت ، إلى أصدقائي ، التجربة قاسية ، وأنا أضعف من أن أقاومها سامحوني .
وأضافت: إلى العالم ، لقد كنت قاسيا إلى حد عظيم لكني أسامح.
وأنهت سارة حجازي حياتها بالأمس بسبب إصابتها بالاكتئاب.
وسارة حجازي ناشطة مصرية في مجال الدعوة لـ"المثلية الجنسية" ، وتم القبض عليها في مصر سنة 2017 بعد رفعها علم المثليين ، وإيداعها السجن قبل أن تخرج وتسافر إلى كندا وتعيش هناك.
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