  • الإثنين 15 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:22 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد العناني وزير الاثار

وزير السياحة منفعلا :"مفيش هزار"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

رجاء الجداوي

حفيدة رجاء الجداوي توجه رسالة مبكية لها بعد إيجابية مسحتها الثالثة

صلاح

في عيد ميلاده .. صلاح أهلاوي ولا زملكاوي؟ .. هكذا أجاب المقربون منه

مرتضى منصور

مرتضى يشترط على الأهلي شرطًا مثيرًا ليوافق على عودة الدوري .. فما هو؟

أبو تريكة

ماذا قال أبو تريكة عن إعادة فتح المساجد مرة أخرى؟

كورونا

تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا فى مصر

سد النهضة

وزير الري الأسبق يرد على مزاعم قس أمريكي بشأن سد النهضة

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس : وصلنا لمرحلة "حادة" من عمر كورونا

كورونا في مصر

هل وصلت مصر لمرحلة الذروة؟.. "مكافحة كورونا" تجيب

أغرب رسالة كتبتها سارة حجازي بخط يدها قبل انتحارها

الصفحة الأخيرة

سارة حجازي
سارة حجازي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"رونالدو" يوجه رسالة لهؤلاء قبل ساعات من لقاء ميلان

#

صديق الشهيد المنسي: هذه آخر رسالة بعثها لي قبل استشهاده

#

بشرى سارة للاعبي الزمالك قبل موقعة الترجي

#

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة السوبر

سارة حجازي

انتحار سارة حجازي

تصدر اسم "سارة حجازي" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بعد انتحارها.

وتركت سارة رسالة بخط يدها قالت فيها: حاولت النجاة وفشلت ، إلى أصدقائي ، التجربة قاسية ، وأنا أضعف من أن أقاومها سامحوني .

وأضافت: إلى العالم ، لقد كنت قاسيا إلى حد عظيم لكني أسامح.

وأنهت سارة حجازي حياتها بالأمس بسبب إصابتها بالاكتئاب.

وسارة حجازي ناشطة مصرية في مجال الدعوة لـ"المثلية الجنسية" ، وتم القبض عليها في مصر سنة 2017 بعد رفعها علم المثليين ، وإيداعها السجن قبل أن تخرج وتسافر إلى كندا وتعيش هناك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنان شهير يعلن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا": الوضع أسوأ
» فنانة شهيرة تعلن إصابة زوجها بـ كورونا: ادعولي عشان كنت مخالطة له
» نجل شوبير يظهر في مكان غير متوقع بعد أزمة تسريب عقده
» فنانة شهيرة تحرج شقيقتها الفنانة: دمك لزج .. وهكذا ردت عليها
» أغرب رسالة كتبتها سارة حجازي بخط يدها قبل انتحارها
» إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مقتل أمها و ذبحها عمدا
» "الأعلى للأعلام": أنهينا الأزمة الدائرة بين الأهلي والزمالك
» إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن جاسوس "سليماني"
» "الجندي": الابتلاء بالثراء أشد من الابتلاء بالفقر
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين
» خبراء يحذرون من جائحة عالمية جديدة نتيجة تجارة «عظام الأسود»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية