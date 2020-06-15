» أغرب رسالة كتبتها سارة حجازي بخط يدها قبل انتحارها

15 يونيو 2020 - 07:14 ص

تصدر اسم "سارة حجازي" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بعد انتحارها.



وتركت سارة رسالة بخط يدها قالت فيها: حاولت النجاة وفشلت ، إلى أصدقائي ، التجربة قاسية ، وأنا أضعف من أن أقاومها سامحوني .



وأضافت: إلى العالم ، لقد كنت قاسيا إلى حد عظيم لكني أسامح.



وأنهت سارة حجازي حياتها بالأمس بسبب إصابتها بالاكتئاب.



وسارة حجازي ناشطة مصرية في مجال الدعوة لـ"المثلية الجنسية" ، وتم القبض عليها في مصر سنة 2017 بعد رفعها علم المثليين ، وإيداعها السجن قبل أن تخرج وتسافر إلى كندا وتعيش هناك.

