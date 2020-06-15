مرتضى يشترط على الأهلي شرطًا مثيرًا ليوافق على عودة الدوري .. فما هو؟

15 يونيو 2020 - 06:10 ص

في الوقت الذي يقود النادي الأهلي حملة إعلامية ورياضية لاستئناف الدوري العام الذي يتصدره بفارق كبير عن أقرب منافسيه ، كان لمرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - رأيا آخر.



وقال في تصريحات عبر قناة الزمالك: الحديث عن عودة الدوري كلام فارغ. الدوري 18 فريقا، 14 منهم لا يريدوا استكمال المسابقة. الأربعة المتبقيين هيلعبوا سوا؟.



وأضاف: تتحدثون عن عودة الدوري؟ إذا كانت الجوامع والكعبة مقفولة. لما تفتح الجوامع ابقى افتح الملاعب.



وتابع: من يريد استئناف الدوري يكتب إقرار بمسؤوليته عن حياة الناس. أنا عن نفسي لن أكتب هذا الإقرار أبدا. الميكروب ده عامل زي الجن ماحدش شايفه.



