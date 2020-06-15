» إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مقتل أمها و ذبحها عمدا

15 يونيو 2020 - 06:05 ص

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان تفاصيل ما وصفته بـ"القتل" العمد لوالدتها في إحدى مستشفيات بلدها.



وقالت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: مستشفى مبارك ذبحوا أمي بدم بارد .. سأشرح لكم كيف ماتت بشكل مأساوي ، وكلامي غرضه الحديث عن المستشفيات الحكومية حتى لا يتكرر هذا الأمر.



وأضافت: أمي دخلت إلى المستشفى سنة 2004 واقفة على قدميها ، وكانت مصابة بجرح أحلى الركبة وقال الأطباء إنهم سيجرون لها جراحة بسيطة ويضعون لها مطهرات مضادة للأكسدة حتى لا يتسمم جسمها كله وبعد العملية لم يضع الأطباء الكمية الكاملة لمنع التسمم بسبب الإهمال مما تسبب في دخولها العناية المركزة لكدة 4 شهور.



وتابعت: سافرت معها إلى لندن لكن عادت في تابوت لأنها لم تنجو من هذا التقصير الصحي.



