إسرائيل.. وفاة و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا، و83 إصابة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حالة الوفاة لشاب يبلغ من العمر 26 عاما.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 19 ألفا و55، بينها 301 وفاة، فيما استقر عدد المتعافين عند 15 ألفا و374.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 19 ألفا و55، بينها 301 وفاة، فيما استقر عدد المتعافين عند 15 ألفا و374.