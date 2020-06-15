تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا فى مصر

15 يونيو 2020 - 12:10 ص

كشف الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ علم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، عن آخر مستجدات تجارب الوصول إلى علاج فيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن الباحثين يعملون بكل بجدية وقريبا سيكون هناك نتائج مبشرة.

وقال "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن الأمر يستلزم إجراءات ورقية وموافقات وتجارب يجب أن تتم بأكملها، موضحا: "المركز القومي للبحوث يعمل على إيجاد علاج ل فيروس كورونا كأي دولة أخرى والنتائج التي توصلنا إليها حتى الآن مبشرة".



وأشار إلى أن ال لقاح الذي يستخدم لعلاج فيروس كورونا يجب أن ينتج في أكثر من دولة لأنه ليس هناك دولة تستطيع أن تنتج علاجا للعالم أجمع، مؤكدا أن وجود التكنولوجيا في مصر يساعدها على مقابلة ومواجهة أي وباء.



ولفت أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث إلى أننا نعمل في جميع الاتجاهات في مجال الدواء ومجال ال لقاح ووصلنا إلى مستوى متقدم.



