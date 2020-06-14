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إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن جاسوس "سليماني"

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قاسم سليماني
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المصريون ـ متابعات

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نشرت وكالة «تسنيم» الإيرانية تفاصيل جديدة تتعلق بالجاسوس المدان بإفشاء أماكن تواجد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.
وذكرت الوكالة يوم الأحد أن الجاسوس «محمود موسوي مجد» لم يكن عسكريا في القوات المسلحة أو عضوا في منظمة التعبئة الشعبية (الباسيج) التابعة للحرس الثوري، ولم يذهب إلى سوريا في السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير الذي يستند إلى معلومات أمنية خاصة أن عائلة «موسوي مجد» غادرت إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 وتوجهت إلى سوريا واستقرت هناك.
وكشف التقرير أن «محمود موسوي مجد» عزز من اتصالاته وعلاقاته مع عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، وبدأ العمل معهم كسائق وبدأ بجمع المعلومات الخاصة عنهم وتسليمها إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA و«الموساد» الإسرائيلي.
ويؤكد تقرير وكالة أنباء «تسنيم» أن المدان كان يستلم مبلغا قدره 5 آلاف دولار شهريا مقابل إفشاء هذه المعلومات.
وتوضح المعلومات المنشورة في التقرير أن أجهزة الأمن التابعة لحزب الله وعبر إختراقها للموساد تمكنت من التعرف على هوية «محمود موسوي مجد» في أبريل عام 2018 قبل اعتقاله وتسليمه إلى إيران.

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