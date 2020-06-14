المسماري: أردوغان يجب أن يحاكم على جرائمه في ليبيا

14 يونيو 2020 - 11:20 م

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، مساء الأحد، إن جرائما ضد الإنسانية ترتكب بليبيا تحت المظلة التركية، مشددا على ضرورة محاكمة أردوغان على جرائم الحرب في ليبيا.



وأضاف المسماري أن الموقف العسكري يسير حسب الخطط الموضوعة من القيادة العامة وأن هناك خطة لكل مرحلة.، مشيرا |إلى أن الميليشيات المتطرفة تعاني كثيرا الآن وتسجل خسائر كبيرة جدا في الأفراد والمعدات.



وأردف المتحدث باسم الجيش الفليبي قائلا إن «أردوغان يحاول لملمة الموقف بالزج بقوات وأسلحة تركية أخرى»، منوها إلى أنم هنالك سبع بارجات قبالة سواحل ليبيا وأن «أردوغان ينزل بكل ثقله للمعركة».



وأوضح المسماري في سياق حديثه أن موافقة حكومة الوفاق على الذهاب لمفاوضات موافقة صورية لكنها تواصل تحشيد القوات، مشيرا إلى أن هناك جسر جوي وبحري مفتوح من تركيا إلى مصراتة ومعيتيقة وزوارة.

