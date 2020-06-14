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الرئيس الفرنسي يعلن فتح حدود بلاده مع الاتحاد الأوروبي

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ماكرون
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المصريون ـ متابعات

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستفتح حدودها الداخلية مع دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من غد الاثنين، وأن الحدود الخارجية سيتم فتحها في الأول من يوليو.
وقال ماكرون، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد: "ابتداء من يوم غد ستفتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي أما الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستفتح ابتداء من الأول من يوليو المقبل".
 وأضاف الرئيس الفرنسي أنه تقرر "إعادة فتح جميع المطاعم والمقاهي في باريس وضواحيها ابتداء من غد الاثنين"، مشيرا إلى أن "كل المناطق في فرنسا أصبحت في الدائرة الخضراء (حيث تمت السيطرة على الوباء) باستثناء جزيرتي غويانا ومايوت".
أعلن ماكرون "عودة جميع الطلاب إلى المدارس والحضانات إجباريا اعتبارا من 22 يونيو "، لافتا إلى أنه "سيتوجه مجددا بكلمة إلى الشعب في يوليو لتحديد الطريق المقبل".
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.7 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي.

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