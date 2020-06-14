وزير السياحة: مستعدون لاستقبال السائحين ابتداء من شهر يوليو

14 يونيو 2020 - 10:20 م

كشف د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن مصر مستعدة لاستقبال السائحين ابتداء من شهر يوليو المقبل ولكن بضوابط عالمية، قائلا: «لا نتوقع طبعا قدوم آلاف السائحين»مضيفاً :«اتخذنا إجراءات كثيرة لتحفيز السياحة مثل إعفاء التأشيرات في 3 محافظات سياحية وتخفيض سعر وقود الطائرات وزيارة الأماكن السياحية».



وقال "موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي احمد موسي، المذاع على قناة صدى البلد ، اليوم الأحد إن السياحة ستعود في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح فقط والتي تشكل النسبة الأقل في معدلات إصابات كورونا بمصر.



وأضاف : «لن يتم السماح للسائحين بالتحرك في محافظات وادي النيل حيث تقتصر الرحلات على المحافظات السياحية المحددة»، قائلا: «مش هنهزر في إجراءات التباعد الاجتماعي على الإطلاق، لن نخاطر بسمعتنا وأي فندق لن يلتزم بالإجراءات الاحترازية سيواجه الإغلاق».



وأوضح "وزير السياحة" أنة لن يتم السماح بعودة السياحة إلى المحافظات الأخرى مثل الأقصر وأسوان على سبيل المثال إلا بموافقة وزارة الصحة وفقا لتطور الموقف الصحي لمصر، ووفقا لموقف الدول المصدرة للسياحة.

