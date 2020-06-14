  • الإثنين 15 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

هل وصلت مصر لمرحلة الذروة؟.. "مكافحة كورونا" تجيب

تحاليل كورونا

"مكافحة كورونا" تكشف فاعلية العلاج بالبلازما في مصر

كورونا

هل دخلنا في الموجة الثانية لفيروس كورونا ؟

الإعلامي محمد مصطفي يحيى، كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم

إصابة كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم بكورونا

كورونا

قفزة في الإصابات والوفيات.. بيان "الصحة" اليوم الأحد

وزيرة الصحة

لحظة تبرع وزيرة الصحة بالدم..وماذا عن بلازما المتعافين؟

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ مصر ببيان مخالف للتوقعات عن السد

كمامة

الأزهر: ارتداء الكمامة الدَّوَّارة لا يجوز، وبيع الكمامات بعد استخدامها جريمة

السعودية

بيان سعودي حاسم وحاد عن جريمة وقعت في دولة عربية

تفاصيل مثيرة حول مقتل أمريكي أسود برصاص الشرطة في أتلانتا

تفاصيل مثيرة حول مقتل أمريكي أسود برصاص الشرطة في أتلانتا

وزير السياحة: مستعدون لاستقبال السائحين ابتداء من شهر يوليو

الحياة السياسية

العناني
العناني
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

المغرب يمدد حالة الطوارئ حتى 10 يوليو بسبب كورونا

#

إجراءات جديدة من السياحة والطيران المدني لتحفيز السياحة

#

"الفوطة هتتغسل و ترجع تاني": تصريحات هامة من وزير السياحة

#

"المالية" تعلن موعد صرف مرتبات شهر مايو

كشف د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن مصر مستعدة لاستقبال السائحين ابتداء من شهر يوليو  المقبل ولكن بضوابط عالمية، قائلا: «لا نتوقع طبعا قدوم آلاف السائحين»مضيفاً :«اتخذنا إجراءات كثيرة لتحفيز السياحة مثل إعفاء التأشيرات في 3 محافظات سياحية وتخفيض سعر وقود الطائرات وزيارة الأماكن السياحية».
وقال "موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي احمد موسي، المذاع على قناة صدى البلد ، اليوم الأحد إن السياحة ستعود في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح فقط والتي تشكل النسبة الأقل في معدلات إصابات كورونا بمصر.
 وأضاف : «لن يتم السماح للسائحين بالتحرك في محافظات وادي النيل حيث تقتصر الرحلات على المحافظات السياحية المحددة»، قائلا: «مش هنهزر في إجراءات التباعد الاجتماعي على الإطلاق، لن نخاطر بسمعتنا وأي فندق لن يلتزم بالإجراءات الاحترازية سيواجه الإغلاق».
وأوضح "وزير السياحة" أنة لن يتم السماح بعودة السياحة إلى المحافظات الأخرى مثل الأقصر وأسوان على سبيل المثال إلا بموافقة وزارة الصحة وفقا لتطور الموقف الصحي لمصر، ووفقا لموقف الدول المصدرة للسياحة.
وأكد " العناني" أن دول المنطقة وحوض البحر المتوسط أعلنت فتح السياحة في المدن الكبرى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الجندي": الابتلاء بالثراء أشد من الابتلاء بالفقر
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين
» خبراء يحذرون من جائحة عالمية جديدة نتيجة تجارة «عظام الأسود»
» أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
» صدمة في الكويت
» لحظة تبرع وزيرة الصحة بالدم..وماذا عن بلازما المتعافين؟
» "كورونا" يفتك بتركيا
» نفوق نحو 400 خنزير في حريق ضخم
» القبص على نجم كرة شهير في تهمة قتل (تفاصيل صادمة)
» تسريح الضابط المتهم بقتل رجل أسود بولاية جورجيا الأمريكية
» الجنيه ينقلب على الدولار ويحقق مفاجأة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية