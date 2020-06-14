» "الجندي": الابتلاء بالثراء أشد من الابتلاء بالفقر

14 يونيو 2020 - 10:30 م

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، أنواع الابتلاء وهل الابتلاء بالعطاء أقوى أم بالمنع، معلقًا: "هل لو جوعت شخص سيكون امتحانه أقوى، أم لو شبعته أصعب؟".



وأضاف "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، يوم الأحد قائلا : "اللي جاع معندوش حل غير الصبر، إنما الشبعان عنده فرصة للفساد والزنا والتكبر والافتراء وترك العبادات".

