هل دخلنا في الموجة الثانية لفيروس كورونا ؟

14 يونيو 2020 - 10:00 م

قال د.يحيى مكي، أستاذ علوم الفيروسات، إن هناك سباق عالمي للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا.



وأوضح" مكي" خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر سكايب «هل يكون من البروتينات، هناك مدرستان الأولى تجرب الريمدسفير الذي أعطى نتائج جيدة بنسبة 70% ومدرسة أخرى تؤيد هيدروكسي كلوركين».



وأضاف «ما يختلف بين اللقاحات هو أجزاء بسيطة في المواد المكونة ونسخ الفيروسات المستخدمة».



وحول ارتفاع إصابات في عدد من الدول قال «لسنا في الموجة الثانية ما زلنا في الأولى، وما يحدث يثبت أن إجراءات الحجر والعزل أنقذت الآلاف، فضلا عن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الدول الإسلامية خلال فترة العيد».

