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الإعلامي محمد مصطفي يحيى، كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم

إصابة كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم بكورونا

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إصابة كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم بكورونا

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الإعلامي محمد مصطفي يحيى، كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم
الإعلامي محمد مصطفي يحيى، كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم
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فتحي مجدي

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أعلن الإعلامي محمد مصطفي يحيى، كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وقال يحيى، إنه بعد شعوره بالإحساس التعب، دون أي عرض آخر أجرى مجموعة تحاليل، ثم أشعة مقطعية على الصدر أكدت إصابته بفيروس كورونا في الجيوب الأنفية.
وأشار إلى أنه على إثر ذلك، قرر عزل نفسي فورًا بالمنزل، وتناول العلاج الذي أقره الأطباء، ناصحًا المقربين منه بأخذ احتياطاتهم بالقول: "أرجو من كل من خالطني الفترة الماضية متابعة نفسه جيدًا". 
واعتبر يحيى أن "كورونا ليست عيبًا إنما العيب على من يصاب وينكر ويسير بين الناس دون ضمير.. كورونا ليست فاحشة أو خطيئة كورونا ابتلاء من الله وإذا أحب الله عبدًا ابتلاه ومن يرد الله به خيرًا يصب منه دعواتكم لكل مريض".
وانهالت الدعوات بالشفاء لكبير مذيعي شبكة القرآن الكريم من جانب زملائه ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وكتب أحمد عبدالظاهر مدير عام الشبكة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": الأخ العزيز الزميل الإعلامي المحترم محمد مصطفى يحيى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويذهب عنك السوء بما شاء وكيف شاء إنه على كل شيء قدير".
وانضم يحيى بذلك إلى قائمة من الإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

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