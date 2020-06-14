"الديهي" عن التدخل العسكري في ليبيا: مصر ليست دولة معتدية أو توسعية

14 يونيو 2020 - 09:10 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مسئول الأمن في حكومة الوفاق الليبي فتحي على باشاغا، قال إن مصر بإمكانها أن تلعب دورا في المساعدة على إنهاء الانقسامات في بلاده، وفقًا لتصريحات له لوكالة بلومبرج الأمريكية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تحافظ على مفهوم الدولة الوطنية، وتتعامل مع الدولة الوطنية ولا تتعاون مع الميليشيات والجهات غير الشرعية مهما كان، رغم أنف من يردد عكس ذلك، مشددًا على أن باب مصر مفتوح للجميع من أجل تحقيق استقرار ليبيا، ومصر لا تقبل بوجود مستعمر أو حامية عثمانية تركية على حدودها الغربية.



وتابع، أننا لا نرغب سوى في دولة مستقرة، وليس لنا أي أطماع في ليبيا سوى استقرارها، فمصر لديها مشروع تنموي ضخم وعظيم هو الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، لبناء الدولة المصرية.



وعن تدخل مصر عسكريًا في ليبيا، قال إن مصر ليست دولة توسعية أو معتدية، ويمكن لمصر أن تقوم بذلك في 6 ساعات، لكننا لا نريد ذلك.



