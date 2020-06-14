نشأت الديهي للجانب الإثيوبي: "كيف آمن لك وهذه أثر فأسك؟"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك خطابين للجانب الإثيوبي، خطاب للخارج يقول أن إثيوبيا ستقوم بالتوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة، وانها تتفهم شواغل دولتي المصب مصر والسودان، وفي الداخل حديث عن أن إثيوبيا لن تقبل أي ضغوط خارجية، وأن الأرض أرضنا والسماء سماءنا والأمطار أمطارنا.
وشدد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، على أن مصر والسودان لن يوافقوا على ملئ إثيوبيا لسد النهضة دون توقيع على اتفاق.
وتابع، أن هناك لغة إثيوبية مغايرة على لسان وزير الري الإثيوبي، الذي قال إن مفاوضات سد النهضة الحالية جادة ونتوقع نتائج مرضية للجميع، معقبًا للجانب الإثيوبي: " كيف آمن لك وهذه آثر فأسك".