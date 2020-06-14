ميركل: أمن إسرائيل مسؤوليتنا ولا جدال في ذلك

14 يونيو 2020 - 08:49 م

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسؤولية بلادها تجاه أمن إسرائيل.

وفي كلمة الترحيب التي ألقتها ميركل مساء اليوم الأحد في مؤتمر افتراضي للجنة اليهودية الأمريكية، قالت ميركل :"من مسؤولياتنا الدفاع عن أمن إسرائيل" مشيرة إلى أن هذا الأمر غير قابل للتفاوض، وقالت إن " من غير الممكن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط إلا من خلال التفاهم بين الشعوب وحل الدولتين الذي يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض".

وأكدت ميركل أيضا عزم حكومتها على محاربة التطرف وقالت إن :" كيان دولتنا وتعايشنا السلمي مبنيان على قيم أساسية".

وأضافت ميركل:" ولا يتوافق مع هذه القيم، معاداة السامية والعنصرية والكراهية والتحريض بغض النظر عما إذا كان في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشوارع المفتوحة، وعلينا كحكومة ومجتمع أن نتصدى لمثل هذه التجاوزات بكل قوة".

وأعربت ميركل عن أسفها لتكرار حدوث " انتكاسات مريرة، وقد صدمنا بشدة من التعدي على المعبد اليهودي في مدينة هاله، ومثل هذه الهجمات المثيرة للاشمئزاز تستهدف قلب ديمقراطيتنا".

وأضافت ميركل:" ينبغي أن تشعر اليهوديات واليهود في ألمانيا بالحرية والأمان، وينبغي أن يتمكنوا من ممارسة معتقدهم وثقافتهم بشكل علني".

يذكر أن اللجنة هي منظمة يهودية أمريكية غير حكومية تدافع عن مصالح إسرائيل.