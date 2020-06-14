» صدمة في الكويت

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اختتمت البورصة الكويتية اليوم الأحد تداولاتها على صدمة، حيث منيت الكويت بأكبر الخسائر من بيلد دول الخليج. 

وأغلقت معظم الأسواق الخليجية على انخفاض، اليوم، ومنيت الكويت بأكبر الخسائر بعدما قال اتحاد المصارف إن البنوك لن توزع أرباحا نقدية.

وهوى المؤشر الكويتي 3.2 بالمئة، في أكبر تراجع ليوم واحد منذ شهر أبريل، مع نزول سهم بنك الكويت الوطني 4 بالمئة وإغلاق سهم بيت التمويل الكويتي على انخفاض 3.8 بالمئة.

وألغت هيئة أسواق المال الكويتية يوم الخميس جميع تداولات البورصة لجلسة الأربعاء بعدما هبطت أسهم البنوك عقب بيان اتحاد مصارف الكويت بشأن عدم توزيع البنوك أرباحا نقدية للعام 2020.

وفي السعودية، نزل المؤشر الرئيسي بالبورصة 0.2 بالمئة، وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.2 بالمئة في حين انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 بالمئة.

وقالت "أملاك العالمية السعودية" للتمويل العقاري إنها ستمضي قدما في طرح عام أولي لنسبة 30 بالمئة من أ???????سهمها ببورصة الرياض.

من جهته، تراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مدفوعا بهبوط سهم دبي للاستثمار 4.8 بالمئة، مواصلا الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم، في حين نزل سهم أرابتك القابضة 1.3 بالمئة.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.4 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7 بالمئة.

كما انخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.9 بالمئة وهبوط سهم شركة الكهرباء والماء القطرية اثنين بالمئة.

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