» القبص على نجم كرة شهير في تهمة قتل (تفاصيل صادمة)

14 يونيو 2020 - 08:17 م

قال الهولندي أرنوت دانجوما، جناح فريق بورنموث الإنجليزي، إن الشرطة البريطانية ألقت القبض عليه قبل أيام قبل ثلاثة شهور للاشتباه به في محاولة قتل.





وقع الحادث قبل أيام قليلة من تطبيق إجراءات العزل التي اتخذته الحكومة البريطانية في مارس، بعد وقوع حادث طعن في 16 من الشهر ذاته.





دانجوما الذي انضم إلى بورنموث من كلوب بروج مقابل 13.7 مليون جنيه استرليني في الصيف الماضي كان يسير في وسط المدينة عندما اقتربت منه الشرطة فجأة ووضعت في يده الأصفاد.





وأضاف في تصريحات إلى صحيفة "صن" البريطانية: "كنت في طريقي لتناول الطعام، فجأة توقفت سيارة للشرطة وخرج منها اثنان وقالا لي: (ضع يدك على السياج)، قلت: ماذا فعلت؟، قالوا: اخرس!، لذا وضعت يدي على السياج وسألت مرة أخرى: ماذا فعلت؟، قالوا إنهم ينتظرون وصول الضباط الآخرين".





وتابع في روايته لما حدث معه: "جاؤوا وسألت مرة أخرى. كان الأمر محرجًا. كان الناس يلتقطون الصور، وقد أصابني هذا بالإحباط، لذا جن جنوني على الشرطي. لقد أخبرته بأشياء ما كان يجب أن أقولها. لكنني شعرت بالإحباط والغضب، وفي النهاية قال: "أنت لست الشخص الذي نبحث عنه، يمكنك الذهاب".





ووصف دانجوما الحادث بأنه "محرج" و "محبط" ، حيث لم يُعرض عليه أي تفسير لسبب اعتقاله. وعلى الرغم من عدم تلقي اعتذار من الشرطة، اختار دانجوما عدم تقديم شكوى رسمية أو إصدار بيان.





وقال إن الحادث هو مجرد واحدة من مرات عديدة أوقفته الشرطة فيه بسبب كونه أسودًا. وأضاف: "لقد مررت بالعنصرية كثيرًا وبت قادرًا على تحمل هذه السخافات. هناك الكثير من الأشياء التي تحدث لي بانتظام. ستوقفني الشرطة بين الحين والآخر لمجرد أنني أقود سيارة ضخمة. ثم سيقولون أنها مجرد فحص، لكنه ليس كذك".





وأشاد لاعب بورنموث أشاد بحركة "حياة السود تهم" التي خرجت من أجل التنديد بالعنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء في أوروبا بعد مقتل الأمريكي الأسود جورح فلويد على يد يد شرطي في 25 مايو الماضي.



