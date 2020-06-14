» الجنيه ينقلب على الدولار ويحقق مفاجأة

سجل سعر صر الدولار أمام الجنيه تراجعًا اليوم الأحد في ختام التعاملات في بنكين اثنين، مقارنة بأسعار أمس.



وانخفض السعر قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان، ليسجل 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

كما تراجع قرشًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ليسجل 16.13 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.



واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.



وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.



