تفاصيل مثيرة حول مقتل أمريكي أسود برصاص الشرطة في أتلانتا

14 يونيو 2020 - 07:26 م

قال محام عائلة الأمريكي الأسود رايشارد بروكس، الذي قتل بنيران شرطي بعد مقاومته للاعتقال في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، إن الضابطين المتورطين في الحادث الذي وقع مساء الجمعة انشغلا بجمع أغلفة القذائف بدلاً من تقديم الإسعافات الأولية، وانتظرا أكثر من دقيقتين حتى قبل التحقق من نبضه.





وقال شهود عيان إن "الضابطين ذهبا وارتديا قفازات بلاستيكية والتقطا أغلفة قذائفهما بعد أن قتلاه - قبل تقديم المساعدة"، وفق ما أفاد المحامي كريس ستيوارت في مؤتمر صحفي، بعد يوم من مقتل بروكس بالرصاص محاولاً تجنب القبض عليه أثناء القيادة تحت تأثير الكحول.





وقال إن الضباط جاريت رولف وديفين بروسنان "يبدو أنهما يهتمان بتغطية مساراتهما أكثر من تقديم المساعدة"، موضحًا أن "المساعدة التي كان يمكن أن تنقذ حياته إذا زُعم أنه نقل إلى المستشفى وتوفي في الجراحة. لكنهما لم يعطياه ذلك".





وأشار إلى أنه بدلاً من ذلك، شوهد الضابطان في مقاطع الفيديو بينما كان بروكس وهو والد أربعة "يموت"، بعد إطلاق النار عليه ليل الجمعة.





وقال ستيوارت: "أحدهما يركله ويقلبه. لقد أحصينا دقيقتين و 16 ثانية قبل أن يفحصا نبضه".

وقال مسئولون بالشرطة، إن جاريت رولف، الذي يعمل في قسم الشرطة منذ سبع سنوات وتدرب مؤخرًا على تكتيكات تخفيف التصعيد، تم تسريحه بعد يوم واحد من إطلاقه النار على بروكس ليل الجمعة.





بينما أحيل زميله الآخر ديفين بروسنان - الذي انضم إلى مركز الشرطة في 2018 - إلى العمل المكتبي أثناء التحقيق.





واشتعلت المظاهرات في مدينة أتلانتا مساء السبت، احتجاجًا على مقتل الأمريكي الأسود، رايشارد بروكس، خلال محاولته الفرار من الاعتقال، كما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله للحادث.





واندلعت الاحتجاجات بعد حلول الظلام في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا حيث أغلقت حشود غاضبة احتجاجًا على مقتل بروكس، وهو أب يبلغ من العمر 27 عامًا وأب لأربعة أطفال، طريقًا سريعًا بين الولايات.





وقال عمدة أتلانتا، كيشا لانس بوتومز، إن إطلاق النار لم يكن "استخدامًا مبررًا للقوة المميتة". واستقالت رئيس شرطة أتلانتا، إريكا شيلدز، بسبب الحادث.





وقال ممثل اتحاد شرطة أتلانتا كين ألين، إن رولف - الذي تلقى مؤخرًا تسع ساعات من التدريب على استخدام القوة - كان "ضابطًا استثنائيًا" اتبع الإجراءات المناسبة خلال محاولة القبض على بروكس.





وأظهر تسجيل فيديو التقطه أحد المارة بروكس يقاوم ضابطين وهو مستلق على الأرض خارج المطعم قبل أن يتمكن من الفكاك والركض باتجاه مرأب سيارات ومعه ما بدا أنه مسدس صاعق خاص بالشرطة.





وأظهر تسجيل آخر لكاميرات المطعم بروكس وهو يدير رأسه ويركض موجهًا المسدس على الأرجح نحو الضابطين اللذين يطاردانه قبل أن يطلق أحدهما النار عليه من مسدسه ليسقط الشاب على الأرض.





وقال محامي أسرة بروكس، إن الأخير أب لأربعة أطفال كانوا يحتفلون بعيد ميلاد ابنته الثامن في وقت سابق من يوم الجمعة.





وطالب ستيوارت بتوجيه تهمة للضابط الذي أطلق النار بـ "استخدام غير مبرر للقوة المميتة، وهو ما يعادل القتل". وأضاف: "لا يمكن أن يكون لديك كلتا الطريقتين في تطبيق القانون".





وتابع: "لا يمكنك القول أن Taser (مسدس صاعق خاص بالشرطة) هو سلاح غير مميت ... ولكن عندما يمسكه أمريكي من أصل أفريقي ويديره ، أصبح الآن نوعًا من الأسلحة الفتاكة الفتاكة التي تطالبك بإطلاق النار على شخص ما".





وقال فيك رينولدز مدير مكتب التحقيقات في جورجيا في مؤتمر صحفي منفصل، إن بروكس ركض مسافة ست سيارات تقريبا عندما تحول بظهره باتجاه أحد الضباط ووجه إليه ما في يده.





وأضاف: "عند هذه النقطة، نزع الضابط المسدس من حافظته وأطلق الرصاص وضرب السيد بروكس في مرأب السيارات حيث سقط".





وقال بول هوارد، المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان إن مكتبه "بدأ بالفعل تحقيقًا مكثفًا ومستقلاً في الحادث" بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.



