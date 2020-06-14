بدء الرحلات الجوية بجميع مطارات مصر اعتبارا من أول يوليو

14 يونيو 2020 - 07:10 م

أعلن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، عن بدء رحلات الطيران بجميع مطارات الجمهورية اعتبارا من أول يوليو المقبل مع الدول التي ستفتح مطاراتها الشهر المقبل؛ وذلك وفق الخطة التي أعلنتها الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور كل من: الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.





وقال وزير الطيران، إنه بدءًا من مطلع يوليو القادم ستستأنف حركة الطيران بجميع مطارات الجمهوري، مع عودة الطيران تدريجيًا مع بعض البلاد.



