» دجال هندي يعالج مرضى «كورونا» يموت بالفيروس!

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توفي دجال هندي ادعى قدرته على شفاء مرضى (كوفيد – 19) من خلال تقبيل أيدي المصابين الذين يتوافدون عليه لنيل بركة الشفاء. 
وكان "أسلم بابا" – وهو لقب يطلق على الرجال الحكيم في الهند – يدعي أن "قبلة" منه ستجعل جميع أمراضهم تختفي، حتى فيروس كوورنا الجديد.

وكانت المفاجأة أنه أصيب بفيروس كورونا في 3 يونيو، قبل أن يتوفي في اليوم التالي، بعد أصاب 20 آخرين على الأقل.

وقالت صحيفة "تايمز اوف انديا"، إنه تم اختبار ما لا يقل عن 40 شخصًا كانوا على اتصال به.

ونقلت عن روتشيكا شوهان من وزارة الصحة الهندية، إن "20 منهم، من بينهم سبعة من عائلته، ثبتت إصابتهم" بالفيروس، مشيرة إلى أنهم في انتظار نتائج الاختبارات الأخرى.

ووفق الصحيفة، فإن المسؤولين ضبطوا ما لا يقل عن 29 دجالاً يقدمون مما يسمى بالعلاج، وتم إجبارهم جميعًا على الخضوع للحجر الصحي.

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