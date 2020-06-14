الدولار يحقق مفاجأة في التعاملات المسائية

14 يونيو 2020 - 06:46 م

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، في التعاملات المسائية، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية وحقق مفاجأة بتراجعه في بنكي التعمير والإسكان ومصرف أبوظبي.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان، مصرف أبو ظبي إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.