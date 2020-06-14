» «مايكل شوماخر» يخضع لعملية الخلايا الجذعية

14 يونيو 2020 - 05:40 م

يستعد أسطورة سباقات الفورمولا 1، الألماني مايكل شوماخر لإجراء عملية في غضون أيام في فرنسا على يد طبيب رائد في جراحات الخلايا الجذعية.





وعانى شوماخر من إصابات غيرت مسار حياته بعد إصابته في حادث تزلج في عام 2013، أدت إلى دخول بطل فورمولا 1 سبع مرات في غيبوبة لمدة ستة أشهر.





وقال موقع كونترتو كوبرتينا الإيطالي، إن الدكتور فيليب ميناش، الذي يعتبر "رائدًا في جراحة الخلايا" سيقوم بإجراء العملية الجراحية.





وكان هو نفسه مسؤولًا أيضًا عن عملية مماثلة لشوماخر العام الماضي. وقال ميناش إن الهدف من العملية "هو تجديد نظام مايكل العصبية".





وابتكر ميناش سابقاً تقنية تطعيم الخلايا الجذعية على القلب التالف وأظهرت النتائج تقدماً ملحوظاً ونتائج جيدة. وسيتم اجراء العملية خلال أيام.





وقال الدكتور نيكولا أكياري إن شوماخر يعاني من ضمور العضلات وهشاشة العظام. ينشأ هذان الشرطان بسبب نقص النشاط البدني.





وأضاف: "على مدار العشرين عامًا الماضية، حقق العلم تقدمًا هائلاً في مجال علاج الخلايا الجذعية. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا ما زلنا لا نعرف الكثير عن دماغ الإنسان. لا نستطيع أن نقول ما هي النتائج التي سيحققها هذا العلاج".





ورفضت عائلة شوماخر التعليق على تلك التقارير، لكن صحيفة "الجارديان" قالت إنها لن تفكر في أي عملية من هذا القبيل خلال تفشي فيروس كورونا.





شوماخر يتلقى الرعاية في المنزل في سويسرا ، ويقال إن جراحة الخلايا الجذعية ممكنة في المستقبل، بمجرد تقليل المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا.





كان البرازيلي فيليبي ماسا، زميل شوماخر في فيراري في عام 2006 اعترف مؤخرًا بأن أي تعافي سيكون صعبًا.





وصرح: "أعرف كيف هو (شوماخر) ، لدي معلومات. كانت علاقتي معه قريبة جدًا دائمًا. إنها أقل قربًا من زوجته كورينا لأنها لم تذهب إلى العديد من السباقات".





وتابع: "ولكن أعتقد أن الشيء الرئيسي في كل هذا هو أننا نعلم أن وضعه ليس سهلاً. إنه في مرحلة صعبة لكننا بحاجة إلى احترامه هو وأسرته. فهم لا يحبون إفشاء أي معلومات، لذا من أنا للقيام بذلك؟".



