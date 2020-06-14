فيديو مرعب: شبح يظهر في بث مباشر على «فيس بوك»

14 يونيو 2020 - 05:19 م

بينما كان رجل أمريكي يظهر في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاجأ بشبح يمر عبر حديقة المنزل، وهو ما جعله يسارع إلى إغلاق الباب، وإنهاء البث المباشر على الفور.





وقال الرجل الذي يسكن في برادينتون بولاية فلوريدا خلال البث، إنه رأى للتو شيئًا غريبًا في حديقته، وسحب الباب لإلقاء نظرة أخرى. وأضاف: "هذا هو فنائي الخلفي، أنا أقوم بالتكبير".





وسلط الكاميرا على الحديقة، حيث يسود الظلام، ويظهر امتداد طويل من العشب وسياج خشبي، ويبدو المشهد خاليًا تمامًا من أي شيء خارق.





وعلق قائلاً: "هذا هو الشيء، هذا هو المكان بالضبط"، قبل أن يظهر بشكل مفاجئ جسم غامض يتحرك بسرعة عبر الحديقة، ما دفع الرجل للصراخ: "أوه و *"، وسارع على الفور لإغلاق الباب.





وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن الفيديو الذي تم تسجيله في 9 يونيو وتم مشاركته على قناة "يوتيوب" أثار جدلاً حول هذا الشيء الغامض.



