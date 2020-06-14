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بطلة "عمر وسلمى" تثير الجدل بالبكيني على حمام السباحة

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لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد فضل

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فنانة

عمر وسلمي

لاميتا فرنجية

بكيني

أثارت الفنانة اللبنانية الشهيرة لاميتا فرنجية، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صور جريئة مرتدية ملابس البحر "البكيني" ومستلقية أمام حمام السباحة.

ونشرت "فرنجية" صور استمتاعها بالمياه والشمس عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور"إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مثيرة وهى ترتدى ملابس البحر ونظارة شمس.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

وهاجم نشطاء إطلالة الفنانة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وحالة الرعب التي يعيش فيها الجميع، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها بلدها لبنان.




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