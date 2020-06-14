» البورصة المصرية.. خسائر بقيمة 3.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بختام التعاملات اليوم الأحد، وسجل رأس المال السوقي نحو 570.728 مليار جنيه.

وخسرت البورصة نحو 3.7 مليار جنيه متأثرة بجني الأرباح والأخبار بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30" بنسبة بلغت 0.93% عند مستوى 10731 نقطة.

كما هبط مؤشر الأوزان "EGX 50" لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول 0.66%، وهبط إلى مستوى 1615 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI EGX 70" بنسبة 0.01%، وصعد إلى 1283 نقطة، فيما هبط مؤشر "EGX 100 EWI" الأوسع نطاقا، بمقدار 0.29% ليسجل 2034.7 نقطة.

وتواصل البورصة عمليات جني الأرباح للجلسة الرابعة على التوالي، والذي بدأته منتصف الأسبوع الماضي.

وكانت البورصة واصلت أداءها المتباين منذ بداية تداولات الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي، وسط أحجام تداول مرتفعة أحيانا وجني أرباح في أحيان أخرى.



