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نجم ليفربول: شبح يتحرش بزوجتي عند خلع ملابسها

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رازور رودوك
رازور رودوك
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فتحي مجدي

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لجأ نيل "رازور" رودوك، مدافع ليفربول الإنجليزي السابق إلى الاستعانة بوسيط روحي شهير للتخلص من شبح قال إنه كان يطارد زوجته كلما خلعت ملابسها في غرفة النوم.
وقال رودوك إنه استأجر الوسيط الروحي، ديريك أكوراه لتخليص منزله من شبح منحرف كان يضايق زوجته، ليه نيومان، بعد أن شعرت بوجود في غرفة نومها في كل مرة كانت ترتدي فيه ملابسها.

وأشار نجم ليفربول السابق إلى أنه سمع هذا الشبح يهمس في أذنه، ما أثار مخاوفه، خاصة عندما طارت الزخارف الخشبية من على الجدران، وتأرجحت الكراسي من تلقاء نفسها.

وصرح رودوك لصحيفة "ديلي ستار"، كيف أن ذلك جعله يهتم أكثر بالروحانيات والإيمان بالحياة الآخرة، حتى إنه أصبح لديه الآن صور للمسيح في كل مكان في منزله، بما في ذلك في الحمام.

وأشار إلى أن الوسيط الروحي اكتشف أن هذا الشبح هو روح جندي قتيل أسقط فوق منزل نجم ليفربول السابق بمدينة كينت، جنوب شرقي إنجلترا في عام 1940.

وأضاف رودوك أن الشبح "ظل يراقب زوجتي وهي تجرد من ثيابها.. كان روح جورج دائمًا في غرفة النوم". 

وقال: "لم أصدق، ولكن عندما كان ديريك هنا وقمت بتشغيل الأضواء وذهبت إلى غرفة النوم حيث تنزع ليا ملابسها، قال لي شخص ما في أذني: "مرحبًا".

وتابع: "كانت هناك أشياء تسقط من على الحائط، أشياء خشبية كانت تطير من على الحائط مباشرة وتهتز الكراسي، لذا كان الأمر جنونيًا". 

لكنه أكد أنه في النهاية استطاع التخلص من هذا الشبح، بعد استعانته بالوسيط الروحي، قائلاً: "ديريك، بارك الله فيه، لم يعد معنا، لقد حلها لنا".

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