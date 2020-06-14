عمان.. سلطان البلاد يتدخل بسبب التضرر الشديد لاقتصاد بلاده

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كشف سلطان عمان، هيثم بن طارق، عن تبني آلية جديدة اليوم الأحد، بشأن تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد بلاده.

وكلف "بن طارق" الحكومة بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر من المكتب الإعلامي الحكومي بسلطنة عُمان، أنه من المقرر أن تقوم اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية بدراسة العودة سريعا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وتعتبر سلطنة عُمان منتجا صغيرا نسبيا للنفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج، وتضررت بشدة من الجائحة ومن تراجع أسعار الخام.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشيه في السلطنة أكثر من 23 ألفا، فيما سجلت السلطات العمانية 104 حالات وفاة حتى الآن.



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