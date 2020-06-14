الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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السعودية

الملك سلمان

النيابة العامة

أمر ملكى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا جديدًا بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة .

وثمَّن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة صدور الأمر الملكي، وأكد أن النيابة العامة تحظى بدعم كبير من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.

وأشار النائب العام إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين، يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من مقامه الكريم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء، متمنياً التوفيق والإعانة لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة.


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