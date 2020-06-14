الاهلى يكشف مصير هدايا "آل شيخ"

14 يونيو 2020 - 02:59 م





كشف محمد عثمان المستشار القانوني السابق لنادي الأهلي، عن مصير الساعات التي تلقاها أعضاء من مجلس إدارة النادي كهدايا، والتي أثارت جدلا واسعًا.





ووصف "عثمان" في تصريحات لقناة "الأهلي"، تداول الأمر بقصد الإساءة لأعضاء المجلس بـ"السخيف"، مشيرًا إلى أن 4 أعضاء فقط من المجلس حصلوا على الساعات، وهم محمود الخطيب، العامري فاروق، خالد مرتجي، وخالد الدرندلي.



