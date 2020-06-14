» غدا صرف مساعدات كرامة

14 يونيو 2020 - 02:50 م

قررت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامه علي مرحلتين .

وتبدأ غدا الاثنين المرحلة الأولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم يومي الاثنين والثلاثاء 15 -16 يونيو .

على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي2.5 مليون مستفيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو وبقية الشهر بالإضافة إلي مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4الاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة ان غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم .

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالي 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالي 15 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه .