» غموض موقف صلاح من المشاركة أمام "إيفرتون"

14 يونيو 2020 - 02:23 م

كشف تقرير صحفى عن غموض موقف محمد صلاح وآندى روبرتسون، ثنائى ليفربول، من المشاركة أمام إيفرتون، فى أول لقاء للريدز عقب عودة البريميرليج، ووفقًا لصحيفة «تيليجراف»، فإن صلاح وروبرتسون لم يشاركا فى المباراة الودية، الخميس الماضى، ضد بلاكبيرن، والتى فاز خلالها ليفربول بنتيجة 6-0.

سيُستأنف الدورى الإنجليزى الممتاز يوم 17 يونيو الجارى بعد توقف دام 100 يوم، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأشارت الصحيفة، حسب مصادر من ليفربول، إلى عدم وجود مخاوف بشأن تعرض الثنائى لإصابة قبل مباراة إيفرتون، وأوضحت أن اللاعبين قد يشاركان إذا خاض الريدز مباراة ودية أخرى قبل عودة البريميرليج، مما يجعلهما جاهزين لموقعة إيفرتون.. وكانت تقارير صحيفة قد قالت إن صلاح تعرض لضربة فى التدريبات هذا الأسبوع، وهذا قد يؤثر على حظوظه فى المشاركة أمام إيفرتون.