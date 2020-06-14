» اغتيال غوريلا .. والقبض على 4 صيادين في أوغندا

14 يونيو 2020 - 01:51 م

قتلت الغوريلا النادرة "رفيقي" والتي تبلغ من العمر 25 عاما في منتزه "بويندي" الوطني، علي يد صياد باستخدام رمح، واعتقلت السلطات الأوغندية 4 صيادين علي خلفية قتلها.

وتضم المحمية ما يقرب من نصف تعداد الغوريلا الجبلية في العالم ، وكانت آخر مرة تقتل فيها غوريلا جبلية بواسطة رمح في يونيو 2011 بحسب برنامج الحفاظ علي الغوريلا الدولي.

وقالت هيئة الحياة البرية في أوغندا أن هناك دلائل علي أن الصيد الجائر في حدائق الغوريلا قد ازداد في الأشهر الأخيرة في ظل انخفاض السياحة بشكل كبير بسبب انتشار فيروس " كورونا"، ولفتت إلي أنها عثرت علي الغوريلا جثة هامدة في 2 من يونيو الجاري أي بعد يوم من فقدها في المنتزه و أظهرت نتائج التشريح أن أداة حادة اخترقت بطنها و أعضائها الداخلية.

وأضافت الشرطة الأوغندية أن أحد الصيادين الأربعة ويدعي ، بياموكاما فيليكس ، اعترف بأنه فعل ذلك دفاعا عن النفس لافتا إلي أنه ذهب للصيد مع أصدقائه وعندما صادفوا الغوريلا دافع عن نفسه وعن المجموعة وضرب الحيوان بآلة حادة مما أدي إلي مقتله.