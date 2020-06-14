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إجراءات جديدة من شريف منير ضد المتنمرين بابنتيه

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متابعات- أمينة عبد العال

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انستجرام

التنمر

شريف منير

 أكد الفنان شريف منير على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور "إنستجرام" أنه مستمر في الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين في واقعة التنمر علي ابنتيه.

وأشار منير في مقطع الفيديو الذي نشره مساء أمس وظهرت فيه ابنتيه فريدة وكاميليا خلفه إلي أنه يرفض التنمر قائلا: "لا للتنمر.. لافتا إلى أن ابنتيه تعرضتا لشتائم وإهانات كبيرة وإن الذين سبوهم كانوا يدعون الحديث باسم الدين واعتبروا أنفسهم ملائكة ".

وأضاف متهكما: "إن ابنتيه ارتكبتا مصيبة ودمرتا البشرية لمجرد التقاط صورة لهما، ومطالبا بوقفة قوية تجاه الإهانات والشتائم والتنمر التي تظهر علي مواقع التواصل وقال يجب أن نكون جميعا يد واحدة لا تصمتوا، مؤكدا أن النائب العام مهتم بقضايا التنمر".

وتابع الفيديو حوالي 900 ألف من متابعيه البالغ عددهم مليون و400 ألف شخص .

جدير بالذكر أن الفنان شريف منير قد نشر صورة لها ولابنتيه فريدة 16 عام و كاميليا 12 عام إلا أن بعض متابعيها علقوا علي الصورة بتعليقات غير لائقة مما أضطره لإزالة الصورة قائلا " الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير " .


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#عرب_وود | "الا?فراط في حسن النية قد يكلفك الكثير" .. بهذه الجملة وصف الفنان #شريف_منير ما حدث له بعد ا?ن قام بنشر صورة لابنتيه عبر حسابه على انستجرام ثم اضطر "شريف" لحذف الصورة بعد ساعات قليلة بعد تعرض ابنتيه للتنمر معلقاً:? "بعد مانزّلت صورة بناتي .. فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة .. وشفت تعليقات من ناس مرضى، و قليلي الرباية وجرحوا بناتي و جرحوني، فمسحت الصورة ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا .. حسبنا الله ونعم الوكيل"

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