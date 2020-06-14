أبو شقرا : لولا "كورونا " لما حدث هذا الأمر

14 يونيو 2020 - 12:37 م

أكد وليد أبو شقرا خبير التعليم الدولي أنه لولا أزمة "كورونا "التي أصابت العالم و مصر لما تم التركيز ومعرفة التعليم عن بعد رغم أن مدارسنا متخصصة فيه عالميا ولدينا خبراء من أفضل خبراء العالم في هذا المجال .

وأضاف أبو شقرا لبرنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الذي أذيع منذ قليل أن مصر تحتاج إلى عدة متطلبات لكي تتقدم في التعليم عن بعد منها تقوية شبكة الإنترنت والسرعة في إيجاد تشريع للتعليم عن بعد وتابلت لكل طالب وتدريب المدرسين على كيفية التعليم عن بعد .

و أشار إلى أن المستقبل يتجه إلى التعليم عن بعد في ظل تكرار الأزمات و التي يمكن أن تحدث لأكثر من مرة و هذا يجعلنا دائما نكون مستعدين و متطورين تكنولوجيا ، و هذا ما جعلنا ان نعقد شراكة مع أهم جامعات في أمريكا منها جامعة ولاية أريزونا و هي الأولى في الإبداع على مستوى العالم .

أكد أبو شقرا أن برامجنا معتمدة في مصر و العالم حيث أننا نعمل في التعليم في أكثر من دولة منها مصر و دبي و قبرص و أبو ظبي و لبنان و هونج كونج و أمريكا ، مشيرا إلي أن هناك اتفاق مبدئي مع جامعة الدول العربية كان سيتم مناقشته مع وزراء التعليم العرب في ابريل الماضي لولا أزمة كورونا التي أجلته و كان من اجل تحسين التعليم في مصر و الوطن العربي .