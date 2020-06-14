» "صلاح" يطالب بوقف العنصرية

14 يونيو 2020 - 12:34 م





نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وكتب "صلاح" معلقا: "علينا أن نقف سويا ضد التحيز العنصرى أينما وجد لتحقيق مجتمع عالمى يتميز بالاحترام وتكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم، ما يحدث هو علامة على الوحدة بين جميع اللاعبين وجميع الموظفين والأندية".

وكتب في رسالته هاشتاج "حياة السود مهمة".



