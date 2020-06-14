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"المحافظين" يطالب بدعم مربى صغار الدواجن

آخر الأخبار

أكمل قرطام
أكمل قرطام
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متابعات- أمينة عبد العال

البرلمان

وزير الزراعة

المحافظين

تقدم المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ورئيس الحزب بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة حول تدني أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة نتيجة عدم قيام الوزارة بتفعيل البورصة المركزية التي تحدد سعر البيع بناء على مدخلات العملية الإنتاجية بما يحقق سعر معادل للمربى وللمستهلك  وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من الاستيراد الذي يحتاج إلى العملة الصعبة .

وكشف قرطام فى طلب الإحاطة أن مربي الدواجن يستغيثون بسبب تدني سعر اللحمة في الآونة الأخيرة وتلاعب سماسرة الدواجن ، مضيفا أن أسعار الدواجن قبل عيد الفطر كان سعرها 29 جنيه للكيلو من المزرعة ووصل الآن إلي  21 جنية  للكيلو، بالرغم من غلاء مدخلات الإنتاج من أعلاف وأدوية وتحصينات بالإضافة إلى أسعار الكتاكيت المبالغ فيها.

وشدد قرطام علي أن صغار مربي الدواجن الذين يمثلون 70? من الصناعة الداجنة يطالبون بتفعيل البورصة المركزية من قبل وزارة الزراعة التي تقوم بتحديد سعر اللحم بناءاً على مدخلات الإنتاج حتى يتمكن المربي من الاستمرار في الإنتاج ويضمن سعر عادل يناسب المربي والمستهلك.

ولفت قرطام إلي أن مصر تشهد طفرة نوعية في إنتاج اللحوم البيضاء وتكاد ان تحقق اكتفاء ذاتي بدل الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة. وبناءاً على ذلك على الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة دعم صغار مربي الدواجن والوقوف بجانبهم ضد ما يسمى بسماسرة الدواجن وهم عبارة عن مرتزقة يستنزفون أموال المربي بدون رقابة من الدولة عليهم ودون حساب ودون خضوعهم للضرائب.


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