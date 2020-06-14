نصائح مهمة من "الصحة" للمواطنين للوقاية من كورونا

14 يونيو 2020 - 11:47 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح مهمة لتقوية المناعة لدى الإنسان، وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر "فيس بوك"، أهمية الفيتامينات والعسل الأبيض للمساعدة في تقوية المناعة وتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي، وجميعها إجراءات مهمة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقالت الوزارة إن "كوب عصير برتقال بالجزر، يعد مصدرا لأهم الفيتامينات، فالجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) الذي يحمي من الأمراض المعدية".

وأضافت أن "طبق السلطة يعزز المناعة.. والخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات المعززة للمناعة".

وتابعت: "للحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طبقك متنوعا ويحتوي على خضراوات من كل لون.. الأحمر مثل (الطماطم - الفلفل الأحمر).. الأصفر مثل (الفلفل الأصفر - الجزر ).. الأخضر مثل (الخيار - الجرجير - الخس).. الأبيض مثل (الفجل - البصل).. البنفسجى مثل (البنجر)".